Белгородцу назначили исправительные работы за хранение гранаты и патронов

Алексеевский райсуд Белгородской области назначил исправительные работы местному жителю Виталию Ильину, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка оружия, основных его частей и боеприпасов).

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Белгородской области, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в помещении некоммерческой организации Алексеевского района были обнаружены ручная граната (Ф-1), взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию. Экспертиза показала пригодность изъятого для использования по назначению.

После обнаружения оружия против причастного к его хранению Виталия Ильина возбудили уголовное дело. Приговор был вынесен в конце марта, он вступил в силу. Согласно Kartoteka.ru, полный тезка осужденного является атаманом Алексеевского станичного казачьего общества.

Сергей Толмачев