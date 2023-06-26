Председатель ЛДПР пойдет «паровозом» в Ярославскую областную думу

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. Об этом «Ъ» сообщили в региональном отделении партии.

Конференция ярославского регионального отделения ЛДПР, на которой состоялось выдвижение, прошла 25 июня. Господин Слуцкий возглавил одну из территориальных групп партийного списка, в списке за ним следует координатор ЛДПР в Ярославской области Евгений Смирнов. Именно ему, скорее всего, достанется мандат в случае преодоления списком ЛДПР пятипроцентного барьера на выборах.

В региональном отделении подтвердили «Ъ», что выдвижение Леонида Слуцкого было согласовано с председателем ЛДПР и федеральным руководством партии. Сам глава комитета Госдумы по международным делам участия в конференции реготделения не принимал.

Партия уже использовала федерального «паровоза» на выборах в Ярославскую областную думу 2018 года, когда список кандидатов ЛДПР возглавил Владимир Жириновский. Координатор ЛДПР Евгений Смирнов не стал прогнозировать, как скажется выдвижение господина Слуцкого на результате партии на выборах в областную думу. Но в целом глава ярославского отделения партии настроен оптимистично. «Сложно прогнозировать, потому что система выборов изменилась. В любом случае мы будет работать на победу, рассчитываем на победу, и, думаю, мы победим»,— заявил «Ъ» господин Смирнов.

В 2018 году за партийный список ЛДПР в Яроблдуму, возглавляемый Владимиром Жириновским, проголосовало 12,9% ярославцев, принявших участие в голосовании. Это позволило ЛДПР провести в думу трех депутатов. В 2023 году закон о выборах депутатов Ярославской областной думы поменяли. Общее количество депутатов областной думы сокращено с 50 до 46, а по партийным спискам вместо 25 депутатов будет избрано всего 12. Голосование в Ярославской области будет трехдневным и пройдет с 8 по 10 сентября.

Андрей Иванов, Ярославль