Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СЖР заявил, что российская журналистика «достойно прошла» мятеж Пригожина

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев считает, что российская журналистика «достойно прошла 24 июня». Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Этот крайне не простой день наша российская журналистика прошла очень достойно. Мы не фиксировали никаких нарушений законодательства и журналистской этики. Каких-то проблем не возникало, все понимают уже, как работать в таком мобилизационном формате. Этому нас научил ковид, СВО. Все отработали четко»,— рассказал «РИА Новости» господин Соловьев. По его словам, СЖР был в этот период на связи с большим количеством журналистов.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву, российские власти сочли его вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. 24 июня на сайте СЖР было опубликовано заявление, в котором Владимир Соловьев призвал российских и иностранных журналистов «максимально ответственно исполнять свой профессиональный долг и не поддаваться на информационные провокации».

Ситуация с Евгением Пригожиным была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава ЧВК сообщил, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам господин Пригожин должен уехать в Белоруссию. Однако, по данным «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина продолжает расследоваться.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...