Тюменская служба экстренного реагирования выявила у Utair неосновательное обогащение

ГКУ ТО «Тюменская областная служба экстренного реагирования» подала иск о взыскании с «ЮТэйр — Вертолетные услуги» (входит в состав группы Utair, ХМАО-Югра) 3,3 млн руб. неосновательного обогащения. Как следует из картотеки Арбитражного суда Тюменской области судебное разбирательство назначено на 7 августа 2023 года.

АО «Ютэйр-вертолетные услуги», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтеюганске. Принадлежит ПАО «Авиакомпания “Ютэйр”». В 2021 году выручка компании составила 21,1 млрд руб., чистая прибыль — 163,8 млн руб.

Напомним, ранее Арбитражный суд Тюменской области взыскал с Фонда социальных целевых программ Башкирии в пользу «Ютэйр-вертолетные услуги» 72 млн руб. Кроме того, апелляция оставила в силе решение о взыскании 185,5 млн руб. в пользу авиакомпании. Суды установили, что фонд не оплачивал вертолетные услуги с марта 2021 года по апрель 2022 года.

Диана Сунагатуллина

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