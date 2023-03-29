«Ютэйр-вертолетные услуги» отсудили у ФСЦП Башкирии 72 млн рублей

Арбитражный суд Тюменской области взыскал с Фонда социальных целевых программ Башкирии в пользу АО «Ютэйр-вертолетные услуги» 72 млн руб., в том числе 62,1 млн руб. основного долга.

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Как указано в решении суда, «Ютэйр-вертолетные услуги» в ходе судебного процесса отказались от взыскания части основного долга в размере около 12 млн руб. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года арбитражный суд Тюменской области обязал республиканский Фонд социальных целевых программ выплатить «Ютэйр-вертолетные услуги» более 185,4 млн руб.

АО «Ютэйр-вертолетные услуги», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтеюганске. Принадлежит ПАО «Авиакомпания “Ютэйр”». В 2021 году выручка компании составила 21,1 млрд руб., чистая прибыль — 163,8 млн руб. Компания неоднократно становилась победителем торгов по определению подрядчика для выполнения перелетов на вертолете для официальных лиц республики.

Майя Иванова

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