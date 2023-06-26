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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух жителей Ялты. Их подозревают в тайном сотрудничестве со Службой безопасности Украины. По данным ФСБ, задержанные сообщали СБУ о ситуации в Крыму, а также предлагали снять военные объекты или совершить теракт.

«Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове»,— сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Кроме того, по данным ФСБ, задержанные мужчины «предложили свои услуги» по видеосъемке объектов российских вооруженных сил, а также «выразили готовность» совершить диверсии и теракты на таких объектах в Крыму. Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе (275.1 УК РФ).

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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