Число отравившихся курсантов Уральского юридического института выросло до 50

Число курсантов Уральского юридического института МВД, госпитализированных с симптомами пищевого отравления, выросло до 50-ти. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Состояние большинства отразившихся близко к удовлетворительному.

Напомним, первые пациенты с признаками отравления попали в ГКБ №40 24 июня. В тот же день врачи приняли и госпитализировали еще 30 курсантов. Накануне, 25 июня, в больницу попали 15 студентов.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту массового отравления. Причины недомогания и точное количество курсантов, которые его почувствовали, уточняются.

Ранее «Ъ» сообщал, что депутаты «Единой России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах.

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