Курсанты УрЮИ в Екатеринбурге заразились кишечной инфекцией, прокуратура проводит проверку

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту массового обращения за медицинской помощью курсантов Уральского юридического института МВД. У них обнаружили симптомы кишечной инфекции, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Причины недомогания и точное количество курсантов, которые его почувствовали, уточняются. По данным URA.RU, речь идет о 60 курсантах, которые заболели гастроэнтеритом. Из них 36 человек госпитализированы, пишет издание. Прокуратура проверит организацию питания в учебном заведении и оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

В начале июня в Екатеринбурге 13 человек заразились острой кишечной инфекцией после употребления роллов в филиале ресторана «Ёбидоёби» по адресу ул. Щербакова, 20. Заведение временно закрыли. Его обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников.

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