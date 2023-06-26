FT: Германия против передачи Украине замороженных активов ЦБ России

Германия выразила протест против желания Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ России для восстановления Украины, сообщает Financial Times. Сомневаются в правомерности такого шага и другие европейские страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что в ближайшие месяцы намерена внести предложение по использованию доходов, полученных национальными финансовыми институтами от хранения замороженных активов России, для финансирования Украины.

Один из представителей правительства Германии заявил FT, что план Еврокомиссии вряд ли будет поддержан, так как несет в себе слишком высокие юридические риски. Представитель Министерства иностранных дел страны, в свою очередь, отметил, что Москва «должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине», однако использование российских активов для этого поднимает «сложные финансовые и юридические вопросы».

Еще один чиновник заявил, что министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение Еврокомиссии и заключил, что оно «юридически неисполнимо». Наконец, в Бундестаге опасаются, что использование средств ЦБ России станет опасным прецедентом и другие страны начнут изымать зарубежные активы в свою пользу. Так, например, могла бы поступить Польша с германскими активами, потребовав репараций за Вторую мировую войну, заявил FT представитель правительства.

Кирилл Сарханянц