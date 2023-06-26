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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы доработал законопроект о долгосрочных сбережениях россиян

Комитет Госдумы по финансовому рынку представил ко второму чтению доработанную версию правительственного законопроекта о долгосрочных сбережениях населения. В частности, в новой версии закреплено право правительства продлевать срок софинансирования и уточнены ситуации, когда граждане могут снять средства досрочно без потери процентов и льгот.

Согласно первоначальной версии законопроекта, гражданин начинает получать выплаты из накопленных средств либо по истечении 15 лет с момента подписания договора, либо после достижения возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин). Однако при «особой жизненной ситуации» граждане имеют право снять все деньги единовременно без потери процентного дохода и государственного софинансирования. Как уточняет РБК, в новой версии законопроекта под «особыми жизненными ситуациями» подразумеваются:

  • оплата дорогостоящего лечения участнику (перечень видов дорогостоящего лечения утверждается правительством),
  • потеря кормильца участника.

В базовой версии законопроекта к особым ситуациям была отнесена и оплата высшего образования ребенка. Однако, как рассказали РБК в пресс-службе Минфина, по результатам обсуждения, в том числе с представителями негосударственных пенсионных фондов (НПФ), было принято решение об исключении оплаты высшего образования ребенка и его замене на случай потери кормильца.

Базовые условия программы долгосрочных сбережений также предполагали, что после этапа накоплений регулярные выплаты гражданину должны производиться в течение десяти лет. Кроме того, в первой версии законопроекта было закреплено право гражданина по договоренности с НПФ устанавливать другой срок выплат. В обновленной версии также закрепили право граждан договориться с НПФ о единовременной выплате в размере остатка средств на счете долгосрочных сбережений.

Законопроект о долгосрочных сбережениях предполагает государственное софинансирование накоплений граждан в течение первых трех лет участия в программе. Размер софинансирования определяется в привязке к среднемесячному доходу, но не более 36 тыс. руб. ежегодно. Представители НПФ предлагали увеличить его срок до десяти лет.

В обновленном законопроекте указывается, что срок осуществления господдержки формирования долгосрочных сбережений может быть продлен по решению правительства. Как уточнили РБК в Минфине, пролонгирование срока софинансирования долгосрочных сбережений будет зависеть от ряда условий, а также от активного участия граждан в программе долгосрочных сбережений.

Законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан был подготовлен Минфином совместно с Банком России. 25 мая он был принят Госдумой в первом чтении. Второе чтение законопроекта запланировано на 27 июня.

Подробнее о программе — в материале «Ъ» «Пенсии доброй воли».

Милена Костерева

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