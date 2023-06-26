«Время сейчас сложное, заигрался человек»

Присутствовало иностранное вмешательство,— так президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал произошедшие в России события. Между тем западные лидеры воздержались от каких-либо оценок, заявили лишь, что наблюдали за ситуацией. На сегодняшний день мятеж группы «Вагнер» прекращен, согласно ранее достигнутым договоренностям. Лидер ЧВК Евгений Пригожин находится в Белоруссии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет в ближайшее время каких-либо серьезных изменений в российской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич предложил свою версию случившегося в России: мол, даже не сомневайтесь, у нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном множестве вещей. Ведущие западные газеты между тем сообщили со ссылкой на свои чрезвычайно осведомленные источники, что за рубежом знали заранее и даже предупреждали о внештатной ситуации то ли свое руководство, то ли Москву.

И президент России Владимир Путин вроде бы тоже знал заранее, что Евгений Пригожин что-то замышляет. Впрочем, «что-то замышляет» — понятие достаточно растяжимое, его можно трактовать как угодно. Как бы то ни было, лидеры западного мира провели консультации друг с другом и заявили, что внимательно следят за происходящим, но далеко идущих выводов не делают — пока.

Также интересна позиция Казахстана и многих других союзников РФ, в том числе Ирана. Она заключается в том, что происходящее — внутреннее дело нашей страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал российского коллегу и заявил, что готов помочь. Правда, не совсем понятно, как именно.

На самом деле, можно поспорить с версией о том, что все это могло устроить ЦРУ. Хаос в ядерной державе — это кошмарный сон Запада, впрочем, как и Востока. И это есть козырь действующей российской власти — вы же не хотите угрозы для всего мира, тогда поддерживайте нас и не вставляйте палки в колеса.

Так что есть повод согласиться с официальной версией: у Пригожина что-то перемкнуло, он совершил предательство, но народ его не поддержал, и поэтому мятеж провалился. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию со своим российским коллегой предложил свои услуги посредника, и общими усилиями они сумели уладить конфликт, избежать дальнейшего кровопролития.

А у военных колонн «Вагнера» тем временем кончился бензин. Ну и куда в таком случае ехать? Тем не менее на обратную дорогу топливо все-таки нашлось. Собственно, что это было, в принципе понятно, хотя и с оговорками. Но что же будет дальше? Да ничего особенного. К сожалению, вот такое случилось. Время сейчас сложное, заигрался человек, возомнил о себе лишнего. Будут ли кадровые изменения в российской властной вертикали? Может быть, будут, но не сразу. Пока же чиним мосты и восстанавливаем дорожное покрытие.

Однако есть прямой смысл задуматься относительно того, стоит ли раздавать оружие многочисленным полуофициальным структурам, привлекать заключенных к участию в боевых действиях. Можно также порассуждать о том, насколько нынешние российские элиты далеки от народа.

Между тем в обиход вошел новый и крайне удачный термин — «Картофельный спас». Это как бы новый праздник — каждый год 24 июня. Нужно ли сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за его вклад в мирный процесс? Наверное, нужно. Насколько это улучшит его дальнейшие карьерные перспективы? Сложно сказать. Переговоры с «Вагнером» и Пригожиным, как выясняется, вел не он один. Наверное, можно предположить, что некие изменения в российском политическом ландшафте мы, скорее всего, увидим. Рано или поздно.

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