Зеленский во время разговора с Трюдо призвал к реакции на саммите НАТО на ситуацию вокруг ЗАЭС

Партнеры Украины должны отреагировать на события вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) на саммите НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры двух стран обсудили последние события на Украине. Об этом также сообщил господин Трюдо.

«Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале. Канадский премьер в Twitter сообщил, что обсуждалась ситуация с безопасностью в России на фоне попытки мятежа.

Украинский президент обратил внимание на угрожающую ситуацию, которая складывается на Запорожской АЭС, указав, что возможна диверсия с утечкой радиации на станции. «Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО»,— заявил Владимир Зеленский.

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Мария Федотова