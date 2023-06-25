В белгородском Грайвороне восстановлены почти 100 поврежденных обстрелами домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как идут работы по восстановлению поврежденных обстрелами домов в Грайворонском районе. В городе Грайвороне восстановлены 96 домов из 117 поврежденных. В селе Козинка, где разрушения масштабнее, только завершено обследование 177 пострадавших домовладений.

По словам господина Гладкова, в ближайшее время восстановление Грайворона завершится. «Только что фактически завершили обследование — всего пострадало 177 домовладений, 7 из которых не подлежат восстановлению. Приступаем к восстановительным работам»,— прокомментировал он ситуацию в Козинке.

Губернатор отметил, что из-за постоянно продолжающихся массированных обстрелов войти в этот населенный пункт было невозможно. По словам Вячеслава Гладкова, за последнее время по этому селу пришлось больше всего ударов.

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Мария Федотова