В Израиле вернулись к обсуждению судебной реформы

Израильские законодатели сегодня приступили к обсуждению судебной реформы, которое было приостановлено в марте на фоне протестов в стране. Отмечается, что новый законопроект будет более мягкой версией предыдущих предложений. Они почти полностью лишали Верховный суд Израиля права выносить решения против исполнительной власти, напоминает агентство Reuters.

Оппозиция, однако, утверждает, что новый законопроект все равно «откроет двери для коррупции». «Вы возобновляете законодательный блицкриг, направленный на уничтожение независимости судебной системы и нанесение серьезного ущерба хрупкой системе сдержек и противовесов израильской демократии»,— заявил депутат Гилад Карив в начале дебатов.

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху остановить принятие закона и возобновить переговоры «до тех пор, пока мы не достигнем соглашений, которые защитят демократию и предотвратят национальную катастрофу». Правительство заявляет, что цель реформы состоит в том, чтобы сбалансировать полномочия правительства, законодательной и судебной власти.

Реализация реформы была приостановлена в марте. Господин Нетаньяху объявил о продолжении спорной судебной реформы 18 июня после провалившихся переговоров с оппозицией.

О протестах против реформы читайте в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Мария Федотова