Спекулянты пошли за акциями

Международные инвесторы активно сбрасывают фонды денежного рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за последние две недели из таких фондов было выведено более $50 млрд. Продажи идут и в фондах драгоценных металлов. Одновременно растут вложения в акции американских компаний, чему способствуют улучшение экономической ситуации в стране и пауза, взятая ФРС США в подъеме ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о снижении спроса международных инвесторов на защитные активы. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за две недели, закончившиеся 21 июня, клиенты фондов денежного рынка вывели более $51 млрд, сильнейший отток с середины 2022 года.

В предыдущие четыре месяца фонды денежного рынка массово привлекали инвестиции, чему способствовали опасения относительно банковского кризиса в США и Европе, а также отсутствие договоренностей между демократами и республиканцами по вопросу повышения потолка госдолга. В итоге с февраля по начало июня чистый приток средств в такие фонды составил более $830 млрд. Снижается интерес инвесторов и к другим защитным инструментам. Вложения в золотые фонды сократились на $1,5 млрд. Уменьшается доля в портфелях наличности.

Улучшению настроений инвесторов способствуют как купирование банковского кризиса, так и повышение потолка госдолга США. Как следствие, на рынках укрепились надежды на улучшение экономической ситуации в стране.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов обращает внимание, что в последние недели ситуация в американской экономике улучшилась, рынок труда сильный, а инфляция замедлилась до 4%. «Возможно, участники рынка поторопились с выводами и предпочли акции вложениям в денежный рынок на фоне ожиданий, что ужесточение денежно-кредитной политики в США подходит к концу, притом что риски масштабной рецессии на фоне обновленного в июне прогноза ФРС по росту экономики не так велики, как казалось прежде»,— считает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

Высвобожденные средства частично ушли в фонды акций, чистый приток в которые превысил по итогам отчетного периода отметку $17 млрд. Вместе с тем заметно изменились инвестиционные предпочтения инвесторов. Если в предыдущие месяцы деньги шли в основном в фонды развивающихся стран, то в июне основными бенефициарами стали фонды развитых стран во главе с американскими.

По данным EPFR, за отчетный период фонды developed markets привлекли более $15,8 млрд. При этом только в фонды американских акций было инвестировано более $18 млрд. По словам управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, слабые макроэкономические данные в Китае, которые тянут за собой все развивающиеся страны, так и в ЕС и Великобритании не оставляют много альтернатив инвесторам.

Подогревает интерес к американским акциям продолжающийся «хайп» в компаниях США в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Хотя эта тема сама по себе многообещающая, но, как считает Михаил Беспалов, далеко не факт, что результаты от использования ИИ будут столько же скорыми и значительными, сколько этого ожидает рынок.

В связи с изоляцией российского фондового рынка внешние факторы оказывают на него ограниченное влияние. Индекс Московской биржи большую часть недели торговался выше уровня 2800 пунктов, максимального значения с февраля 2022 года. Однако по итогам пятничных торгов он опустился более чем на 0,7%, до 2795 пунктов, а во время вечерней сессии упал еще на 2%, до 2737 пунктов. Это стало ответом на рост напряженности в стране на фоне обострения конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны.

В выходные дни кризис был локализован, так что дальнейшее развитие ситуации на российском рынке будет зависть от динамики цен на нефть и курса рубля, корпоративной отчетности. Внешние же факторы, полагает Константин Асатуров, будут влиять на рынок при появлении новостей по санкциям или «очередных геополитических шоков».

Виталий Гайдаев