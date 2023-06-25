В Репино из-за грозы загорелся Дом творчества композиторов

Крупный пожар произошел во второй половине дня воскресенья, 25 июня, в Курортном районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании по адресу: поселок Репино, Приморское шоссе, д. 471 поступила на пульт дежурного в 16:12.

В одноэтажном с мансардой здании размером 10х10 метров горели стена и кровля на общей площади 10 кв. метров, уточнили в ведомстве спасателей.

По этому адресу в Репино расположен Дом творчества композиторов. По данным СМИ, пожар мог произойти от попадания молнии.

В 16:36 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за эти выходные в Петербурге произошел пожар в коммунальной квартире на Невском проспекте неподалеку от Казанского собора. Также спасателям пришлось ликвидировать возгорание в одном из кафе на Нарвском проспекте.

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