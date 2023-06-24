Из-за пожара в коммуналке возле Казанского собора эвакуировали жильцов

Крупный пожар произошел днем 24 июня в историческом доме XIX века постройки возле Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: Центральный район, Невский пр., д. 23 поступила на пульт дежурного в 16:02. По уточненным данным, в 6-комнатной коммунальной квартире выгорела комната площадью 30 кв. метров.

Пожар был ликвидирован спустя полчаса. Из опасной зоны эвакуированы четыре человека. Сведения о пострадавших не поступали, пояснили в ведомстве спасателей.

К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 21 человек личного состава.

Напомним, накануне в Петербурге горел строящийся элитный ЖК «Черная речка, 41» в районе Ушаковской набережной.