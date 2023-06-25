На Нарвском проспекте 15 спасателей тушили кухню в кафе

В воскресенье, 25 июня, произошел пожар в центральной части Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании по адресу: Адмиралтейский район, Нарвский проспект, д. 18 А поступило на пульт дежурного в 13:18, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, в кафе, располагающемся по данному адресу, загорелось в вентиляции на кухне.

Пожар потушили через час с небольшим. Сведения о пострадавших не поступали, пояснили в ведомстве спасателей.

Несмотря на небольшую площадь, к ликвидации пожара из-за угрозы распространения огня привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за пожара в коммуналке на Невском проспекте пришлось эвакуировать жильцов исторического дома XIX века постройки возле Казанского собора.

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