В китайском МИДе назвали события вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Представитель МИД КНР ответил на вопросы журналистов по поводу «инцидента с ЧВК ''Вагнер''». В вопросе коротко перечислялись происходившие вокруг основателя ЧВК Евгения Пригожина события, сам он прозвучал так: «Каков комментарий Китая по этому поводу?»

«Это внутренние дела России. Будучи дружественным соседом и партнером по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания»,— ответил официальный представитель МИДа.

Ранее, судя по сообщениями китайского МИДа по итогам двух встреч 25 июня с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, тема ЧВК «Вагнер» не поднималась. По времени эти сообщения на сайте МИД КНР были выложены раньше, чем ответ представителя МИДа по поводу ЧВК.

Ситуация с господином Пригожиным была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Мария Федотова