Военно-морской салон в Петербурге закрыли раньше срока

В заключительный день Международного военно-морского салона в Кронштадте организаторы неожиданно изменили график его работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный военно-морской салон в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Посетители во время осмотра экспозиции предприятий кораблестроительной отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Международный военно-морской салон в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Посетители во время осмотра экспозиции предприятий кораблестроительной отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 июня, мероприятия пройдут в сжатом формате. В результате были отменены полеты пилотажной группы «Стрижи», закрыт доступ к причалу гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей.

Позднее появилась информация, что официальные мероприятия МВМС —2023 фактически вообще завершены раньше срока. Изначально заявлялось, что торжественное закрытие состоится 25 июня в 18:00. Однако к тому времени салон уже не работал по факту.

Организаторы объяснили преждевременное завершение работы салона распоряжением, полученным «свыше».

Напомним, что Международный военно-морской салон организует Минпромторг РФ. На момент подготовки материала, официального комментария о причинах раннего закрытия салона от федерального ведомства не последовало.

В администрации Петербурга на звонок корреспондента «Ъ-СПб» также не ответили.

Напомним, что МВМС — 2023 проходил в Кронштадте проходил с 21 по 25 июня.

Лучшие кадры с военно-морского салона этого года — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Наталья Ширнина, Андрей Цедрик

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте