Последний день работы военно-морского салона в Кронштадте пройдет в сокращенном формате

Организаторы Международного военно-морского салона ввели ограничение на его посещение в воскресенье, 25 июня. В последний день проведения МВМС — 2023 доступ на мероприятие получат только специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный военно-морской салон в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Посетители во время осмотра экспозиции предприятий кораблестроительной отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Международный военно-морской салон в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Посетители во время осмотра экспозиции предприятий кораблестроительной отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщается в официальном Тelegram-канале салона, его участники смогут попасть туда только после предварительной аккредитации. При этом гостям и участникам необходимо иметь при себе специальные пропуска.

Доступ к причалу гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей также будет закрыт.

Кроме этого, организаторы МВМС — 2023 отменили в воскресенье полеты пилотажной группы «Стрижи».

Напомним, что XI Международный военно-морской салон в Кронштадте проходит с 21 по 25 июня.

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Наталья Ширнина

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