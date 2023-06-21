В Кронштадте начал работу Международный военно-морской салон

В Кронштадте прошло открытие Международного военно-морского салона. Мероприятие впервые пройдет на базе Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра на территории кластера «Остров фортов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный военно-морской салон 2023 в Кронштадте. Открытие.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Международный военно-морской салон 2023 в Кронштадте. Открытие.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Церемония открытия задержалась на 1 час 20 минут. Предположительно, это связано с логистическими трудностями. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на КАД на полосах по направлению в Кронштадт ведутся ремонтные работы. Кроме того, на время проведения салона перекрыто движение по Цитадельской дороге и Цитадельскому шоссе в самом Кронштадте. Программу открытия завершило выступление пилотажной группы «Стрижи» из истребителей Миг-29. На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Салон пройдет с 21 по 25 июня. Экспозиции планируют разместить около 250 посетителей из России и других стран, в том числе специалисты судостроительных предприятий. Всего подготовлено около 1,5 тыс. парковочных мест для участников. В рамках мероприятия будут презентованы проекты кораблей и судов, а также пройдут встречи, на которых обсудят развитие военно-морской отрасли.

Напомним, ранее площадками проведения МВМС выступал «Ленэкспо» на Васильевском острове. В этом году объекты «Острова фортов», руководителем проектного офиса которого является Ксения Шойгу, впервые стали местом размещения мероприятия.

Во вторник, 20 июня, «Ъ-СПб» рассказывал, что в Смольном отчитались о готовности к Международному военно-морскому салону. Организаторы запустили движение шаттлов до Кронштадта. При этом въезд в город ограничивать не будут, добавили в администрации Петербурга.

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