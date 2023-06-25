Жительница Новосибирска задержана по подозрению в поджоге гостиницы в Ленобласти

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства пожара, который произошел на базе отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области. По подозрению в поджоге задержана 53-летняя женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти о происшествии полицейские узнали 22 июня. К ним обратился местный житель, который рассказал, что некая женщина рано утром того же дня подожгла коридор гостиницы. По предварительным данным, размер нанесенного материального ущерба составил 1,7 млн рублей.

На следующий день в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 53-летнюю жительницу Новосибирска. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мотивы гражданки выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за эти выходные в Петербурге произошел пожар в коммунальной квартире на Невском проспекте неподалеку от Казанского собора. Также спасателям пришлось ликвидировать возгорание в одном из кафе на Нарвском проспекте.

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