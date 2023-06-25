День молодежи прошел безмятежно

Несколько тысяч екатеринбуржцев, включая мэра Алексея Орлова, в субботу, 24 июня, отметили День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. На праздничную атмосферу никак не повлияло то обстоятельство, что в стране в этот момент пресекалась попытка вооруженного мятежа. Впрочем, тема специальной военной операции (СВО) все-таки была затронута. С подробностями из ЦПКиО — Анна Капустина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) на встрече с молодежью

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) на встрече с молодежью

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

С утра на главной сцене в парке Маяковского прошел фестиваль детского творчества и хореографического искусства, а на малой сцене мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с молодежью. В основном на встречу пришли представители молодежных организаций, студенческих отрядов. Господин Орлов объяснил им важные смыслы, которые заложены в логотип 300-летнего юбилея города: где читается число «300» и что означают цвета.

«Бирюзовый — это Исеть, река, природа и спокойствие. Фиолетовый обозначает тайну, загадку, которую несет в себе Екатеринбург, ведь он еще только ищет себя. Желтый цвет в логотипе символизирует яркость и энергию, которые городу дарят люди»,— рассказал глава города. По его словам, Екатеринбург — молодой город, поэтому вопрос взаимодействия с молодежью — один из самых важных для администрации.

Вопросы про попытку военного мятежа ЧВК «Вагнер», которая в этот момент происходила в стране, молодежь задавать не стала.

Рядом с малой сценой находился кластер патриотизма. За него на празднике отвечали представители казачества. Они показывали и давали примерить казачью одежду, оружие, учили с ним обращаться.

На аллее парка были представлены разные страны и их культурные особенности. Казахстан и Азербайджан показывали свои народные игры: двое молодых людей аккуратно кидали камешки по полю, стараясь выбить ими другие; рядом юноши отнимали друг у друга палку. Стенд Киргизии выделился инсталляцией, демонстрирующей внутреннее убранство юрты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Под джазовый аккомпанемент выступали поэты в кластере поэзии. Посетители парка слушали их на круглых деревянных подмостках. Как пояснил поэт Дмитрий Шамшурин, с джазовыми музыкантами договаривались заранее и некоторые поэты даже заказывали конкретные композиции. По его мнению, симбиоз двух искусств «вышел очень интересным».

В кластере креатива центры творчества из разных районов города проводили мастер-классы, на которых можно было сделать браслеты из бусин, кожаные браслеты в стиле goblincore, декор старой одежды, который даст ей вторую жизнь.

Общественная организация «Мы рядом» предлагала всем желающим написать и отправить письмо бойцам в зону специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Заместитель председателя молодежного парламента Свердловской области Сергей Попилин рассказал, что лично отвозил такие письма в Донецк раненым солдатам, и для них это очень важно. Волонтеры показали всем желающим, как плести маскировочную сеть и с помощью специального степлера скреплять носилки.

Среди стендов, объединенных темой безопасности, был организован пункт отбора на службу по контракту. Он привлекал внимание песнями Дениса Майданова. По словам капитана Алены Валенцовой, интерес к работе пункта посетители парка проявили, но записывать на службу не спешили. «Многие приходят просто уточнить информацию или посоветоваться, иногда по поводу своих друзей или родственников. Часто люди не знают, какие нужны документы, поэтому основная функция пункта — консультация»,— пояснила она. За четыре часа работы пункта на службу записались восемь человек.

Когда к малой сцене стали постепенно стягиваться люди в ярких париках, с линзами и масками, в аниме-образах, стало понятно, что скоро начнется фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел – 2023».

К вечеру все больше людей устремились к главной сцене, где сначала прошел фестиваль КВН с шутками команды лесотехнического университета «Мы не дровосеки, дровосеки там, в Европе, а мы – лесорубы», а затем начался концерт певицы Глюк’oZa. Большая буква G загорелась на сцене и телефоны с камерами поднялись в воздух. В толпе рядом стояли подростки с яркими волосами и поколение, явно заставшее рождение артистки. Но всем одинаково интересно. В конце вечера Глюк’oZa им пожелала: «Кайфуйте! Начинается самое интересное!».

И действительно, скоро поступили новости о развязке вокруг военного мятежа.

Анна Капустина