Украинская ассоциация футбола призвала исключить Россию из FIFA и UEFA

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) исключить из организаций Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

«Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола. В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям FIFA и UEFA»,— сказано в сообщении на сайте УАФ.

В связи с этим УАФ настаивает, чтобы FIFA и UEFA приняли меры и начали поиск возможностей «для недопущения развития этого процесса в будущем». В УАФ также обратились к организациям с просьбой рассмотреть возможность лишить РФС членства из-за «несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи».

После присоединения Крыма к России в 2014 году местные клубы выступали в региональном чемпионате, но не принимали участия во всероссийских. В июне аттестаты Футбольной национальной лиги для выступления в дивизионе Б Второй лиги получили клубы «Севастополь» и «Рубин».