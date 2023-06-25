МЧС вновь предупреждает о ливнях и грозах в Петербурге

В Санкт-Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства спасателей со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 июня в Петербурге местами пройдут грозы, ливни и град.

«Ъ-СПб» писал, что во время последнего ливня в Петербурге в ночь на 23 июня, по информации Гидрометцентра, в городе выпало до половины месячной нормы осадков. На дежурство для борьбы со стихией выходили 67 бригад «Водоканала Санкт-Петербурга».

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