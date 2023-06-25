В Свердловской области отменили введенный накануне режим повышенной готовности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 июня подписал указ об отмене на территории региона режима повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Указ предписывает органам управления и силам свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) перейти в режим повседневной деятельности.

Напомним, режим повышенной готовности был введен в регионе 24 июня. Документ, в частности, обязывал членов правительства и мэров усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения ЧС и их последствий, а при необходимости — проводить эвакуационные мероприятия.

Режим был введен на фоне ситуации вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и его главы Евгения Пригожина, который сначала обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться», а затем заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Евгений Куйвашев вечером 25 июня сказал, что в Свердловской области «все под контролем», и региональные власти «следят за ситуацией».

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