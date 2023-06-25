МИД Нидерландов рекомендовал гражданам немедленно уехать из России из-за непредсказуемой ситуации

МИД Нидерландов призвал граждан страны покинуть Россию и отказаться от поездок туда. В ведомстве назвали ситуацию в России непредсказуемой.

«Учитывая развитие событий, ужесточение режима безопасности в России и высокую степень непредсказуемости, настоятельно рекомендуется не приезжать в Россию и немедленно покинуть страну»,— сказано в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве призвали граждан Нидерландов, находящихся в России, следить за новостями, всегда брать с собой удостоверения личности и соблюдать осторожность при выходе на улицу. «Правительство Нидерландов не может помочь вам покинуть Россию. Если вы остаетесь в России, это ваша личная ответственность»,— сказано в сообщении.

Также МИД Нидерландов изменил цветовой код России на красный — критический. Этот код вводит рекомендацию не ездить в Россию. «Посольство Нидерландов не сможет вам помочь, если у вас возникнут проблемы»,— говорится в сообщении.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву вечером 23 июня. Российские власти признали это вооруженным мятежом. Бойцы ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.

К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы ЧВК освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».