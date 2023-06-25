В Ростовской области восстановлена штатная работа авто- и железнодорожных вокзалов

Работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

«Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных (студенты, дачники и т. д.)»,— сказано в сообщении ведомства.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Российские власти признали это вооруженным мятежом. Бойцы ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, в городе ограничивали движение транспорта.

К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко