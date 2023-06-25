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Коммерсантъ FM
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Президент Казахстана Токаев провел внеочередное заседание Совбеза республики из-за событий в РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики в связи с ситуацией в России, где накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку организации вооруженного мятежа. На заседаний присутствовали представители ключевых силовых структур и правоохранительных органов Казахстана.

«Глава государства заслушал доклады премьер-министра, генпрокурора, главы Комитета нацбезопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в РФ»,— отмечается в официальном сообщении пресс-службы господина Токаева.

Казахстанский президент считает, что происходящее в России является «внутренним делом» соседней страны. При этом он подчеркнул, что в Астане внимательно следят за происходящим в РФ, так как Россия является «стратегическим партнером Казахстана».

Господин Токаев призвал казахстанских силовиков быть готовыми к любым возможным «угрозам кризисных ситуаций» в Казахстане на фоне ситуации в России.

Основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин проводил с вечера 23 июня «марш справедливости» на Москву, который российские власти признали вооруженным мятежом (в отношении основателя «Вагнера» было возбуждено уголовное дело). Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Александр Кислов

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