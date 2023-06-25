CNN: США не увидели изменений в ядерной политике России во время мятежа Пригожина

Администрация США не увидела изменений в ядерной политике России, после того как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин начал военный мятеж. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двоих американских чиновников.

«Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил»,— сказал CNN неназванный представитель Госдепартамента США. Он отметил, что у США нет причин корректировать позиции своих ядерных или обычных сил.

«У нас есть давние, налаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам»,— добавил чиновник.

Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву. Российские власти признали это вооруженным мятежом, против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Олеся Павленко