Саперы Минобороны проводят разминирование белгородской Новой Таволжанки

Инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО) проводят разминирование села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе от взрывоопасных предметов. Об этом Минобороны РФ сообщило 24 июня. Напомним, в начале июня диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались проникнуть на территорию региона в этом населенном пункте.

Саперы обследуют домовладения и лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя ДРГ. Также военные вместе с участковым обходят домовладения жителей, которые обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы.

Утром 1 июня украинские ДРГ силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, трижды попытались ворваться в Новую Таволжанку. Военные Минобороны РФ отразили атаку, уничтожив 30 террористов. 4 июня диверсанты снова попытались прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки и снова были отброшены в результате артиллерийского удара.

Ранее стало известно, что после украинских атак в Шебекине и Новой Таволжанке придется снести 78 частных и два многоквартирных дома.

Алина Морозова