Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали выстрелы

Порядка пяти выстрелов прозвучало в Ростове-на-Дону возле штаба Южного военного округа (ЮВО), сообщает «РИА Новости». По информации RT, бойцы ЧВК «Вагнер», которые блокируют военные объекты города, открыли стрельбу по входу в здание «Ростелекома». На опубликованных кадрах видно, как один из бойцов несколько раз стреляет из автомата в закрытую дверь.

Как уточняет «РИА Новости», выстрелы прозвучали в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Отмечается, что выстрелы привели к панике среди прохожих, которые побежали по улицам города. Бойцы приказали жителям, находившимся около штаба, разойтись, передает агентство. На кадрах, опубликованных «РИА Новости», видна бегущая группа гражданских, а также вооруженные люди, которые предположительно занимают оборону.

Кадры стрельбы по зданию «Ростелекома», которые опубликовал RT, сняты, как утверждает телеканал, напротив Ростовского государственного цирка.

Позднее корреспондент «Ъ» уточнил, что здание «Ростелекома» находится напротив штаба ЮВО. По его словам, бойцы «Вагнера» стоят у входа в офис «Ростелекома» и просят прохожих разойтись. На вопрос одного из гражданских, хотят ли бойцы укрыться в здании, один из военных ответил: «Зачем нам убежище, мы заднюю не даем».

Он не стал отвечать на другие вопросы жителей города и заявил, что если они завтра увидят здание «Ростелекома», значит, ЧВК «Вагнер» победили.

Сегодня, 24 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Накануне он обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».