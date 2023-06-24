Офис ЧВК «Вагнер» в Астрахани приостановил работу

В Астраханском отделении ЧВК «Вагнер» приостановили заключение контрактов. Об этом «Ъ» рассказали в офисе организации. Собеседник не смог ответить на вопрос, когда возобновится работа. «Пока призакрыто»,— сообщил собеседник.

Пост с информацией об открытии отделения в Астрахани в группе «Астрахань Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» удален, однако сведения и контактный телефон остались в поисковой системе «Яндекс».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Никита Маркелов, Саратов