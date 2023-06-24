Стал известен календарь «Зенита» в новом футбольном сезоне РПЛ

В субботу, 24 июня, Российская премьер-лига опубликовала календарь нового футбольного сезона 2023/2024.

Сине-бело-голубые начнут его матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Игра состоится 15 июля в Казани.

Первый матч в рамках чемпионата страны для команды Сергея Семака пройдет на выезде с «Пари НН» 21-23 июля.

В свою очередь, первая встреча на «Газпром Арене» состоится в начале августа — соперником «Зенита» станет московское «Динамо».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стала известна зарплата, которую получает лучший игрок «Зенита» в прошлом сезоне — бразилец Малком.

Также накануне петербургский клуб представил очередного бразильского новичка — бразильского полузащитника Ду Кейроса.

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