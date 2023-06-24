Отменены концерты Димы Билана и Линды к Дню молодежи в Нижнем Новгороде

Концерт Димы Билана на площади Минина и выступление певицы Линды в парке «Швейцария» решено отменить, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Они должны были начаться вечером 24 июня. Церемония закрытия Дня молодежи на стадионе «Нижний Новгород» состоится.

Программу празднования Дня молодежи скорректировали на заседании оперативного штаба. Его собрали из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» — ее основатель Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны РФ в атаке позиций компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Минобороны отвергло обвинения. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В Нижегородской области усилили контроль за безопасностью.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина