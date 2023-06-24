Отменены все автобусные рейсы из Липецка в Воронеж

Все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую, а также проходящие через регион в южном направлении отменены. Об этом сообщило правительство Липецкой области. Также возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона воздержаться от поездок в Воронежскую область и сообщил, что все въезды на трассу М-4 «Дон» перекрыты. Разрешен только съезд с федеральной трассы.

Режим контртеррористической операции был введен в Воронежской области 24 июня в целях «пресечения возможных террористических актов». Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах по лагерям ЧВК со стороны Вооруженных сил России. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. ФСБ после заявлений Евгения Пригожина возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Алина Морозова