В Ярославской области не стали отменять массовые мероприятия

Празднование дня молодежи и другие массовые мероприятия в Ярославской области отменяться не будут. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.

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Фото: Ъ-Ярославль Правительство Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль

В Ярославской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный осенью 2022 года. Как отметили в пресс-службе ярославского правительства, других дополнительных ограничений не будет.

«В Ярославской области массовые мероприятия отменяться не будут. Нет основании. Все, что планировали, по спортивным мероприятиям и по культурным, все пройдёт в штатном режиме», - заявил Михаил Евраев.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в регионе назвали штатным положение на железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропорту «Туношна». Губернатор призвал ярославцев «не поддаваться провокациям» и «вспомнить о сплоченности и ответственности каждого за судьбу России».

Андрей Иванов