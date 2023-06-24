В Ярославской области не отменяли поезда на Воронеж и Ростов-на-Дону

В Ярославской области объекты АО «РЖД», автовокзалы и аэропорт работают в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезд на вокзале Ярославль-Главный

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Поезд на вокзале Ярославль-Главный

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ярославском правительстве отметили, что соблюдается расписание и график поездов дальнего следования в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа. Все они транзитные, идут на юг России из Архангельска, Череповца и Печор.

«Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Все автовокзалы на территории Ярославской области и региональный аэропорт "Ярославль" (Туношна) на данный момент работают в штатном режиме»,— рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», губернатор Михаил Евраев призвал ярославцев «сохранять холодный разум и не поддаваться провокациям».

Андрей Иванов