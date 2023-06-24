Ярославский губернатор призвал население не поддаваться на провокации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил со словами поддержки Президента РФ и призвал ярославцев не поддаваться провокациям. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Также Михаил Евраев назвал опасной провокацией попытку военного мятежа.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к россиянам. В стране предпринята попытка вооруженного мятежа. Это опасная провокация и Президент все четко расставил на свои места: у нас сейчас время сложное, мы должны победить. Вся страна сейчас работает как единая команда – команда нашего Президента. В это время устраивать распри, мятежи – недопустимо. Соответствующая реакция со стороны граждан России и со стороны правоохранительных органов уже есть. Порядок будет наведен»,— заявил Михаил Евраев.

Также губернатор призвал ярославцев не делать необдуманных шагов.

«Лучшее, что мы сейчас можем сделать для своей страны: сохранять холодный разум, не поддаваться провокациям и помнить – в единстве наша сила. Именно единство российского народа и его беспримерный героизм позволили победить в Великой Отечественной войне. Сейчас перед нами вызовы не менее серьезные, поэтому мы обязаны помнить о сплоченности и ответственности каждого из нас за судьбу России»,— отметил губернатор.

Андрей Иванов