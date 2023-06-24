У центра ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге спокойно

У центра ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге спокойно, передает корреспондент «Ъ-Урал». Организация закрыта, ни техники, ни военных возле нее нет. На звонки на контактный телефон никто не отвечает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Минобороны назвало заявления предпринимателя «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону включая военный аэропорт. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить из домов и призвал граждан отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

Центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге открылся в марте на базе спортивного клуба «Альфа». В мае Евгений Пригожин провел там встречу с журналистами, в рамках которой, в частности назвал последствия военных действий и заявил о необходимости всеобщей мобилизации.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте