Глава ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге назвал последствия военных действий для страны

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече в Екатеринбурге назвал последствия военных действий, передает корреспондент «Ъ-Урал». «Если мы держим линию обороны, то это будут длинные военные действия, которые должны закончиться для России более-менее нормально. Все успокоятся, что потеряли территории, и дальше все сойдет на нет»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, Россию ждет «длительная изоляция». «Нам надо самим привыкать делать микросхемы, надо перестать выпускать компьютерщиков на вольные хлеба. Всем закрыть двери на ключ. Хочешь отдыхать — тебе пускай в Сочи сделают дом»,— отметил он.

Глава ЧВК «Вагнер» считает, что России предстоит долгая работа внутри страны. Впрочем, серьезных последствий для экономики удастся избежать: «Металл есть, золото есть, электроэнергия есть, вольфрамы, никели и остальные тоже есть. Поэтому прокормить себя сами сможем».

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