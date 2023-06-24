Австралия ввела санкции против трех человек, которых считает причастными к крушению MH17 в 2014 году

Правительство Австралии ввело санкции в отношении россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, которых нидерландский суд признал виновными в крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Другого осужденного — россиянина Игоря Гиркина — Австралия внесла в санкционные списки еще в 2014 году.

Канберра также ввела ограничения против Сергея Мучкаева, который был командиром 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ из Курска до 2020 года. Его Австралия также считает ответственным за крушение пассажирского самолета.

Введены «целевые финансовые санкции» и запрет на поездки, говорится в заявлении министра иностранных дел Пенни Вонг. Министр отметила, что вместе с партнерами продолжит делать все, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Крушение самолета рейса MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур произошло в 2014 году в Донбассе. Погибли 298 человек. По версии суда, самолет был сбит ЗРК «Бук», ракету запустили со стороны села Первомайское на территории ДНР.

Подробнее о вердикте — в материале «Ъ» «Перевели на Стрелкова».

Леонид Уварчев