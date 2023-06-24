Кремль опубликовал поздравление Путина с Днем молодежи

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи. Кремль опубликовал видеопоздравление в ночь на 24 июня. Глава государства обратил внимание, что молодежь «в большинстве своем» задействована в военной операции.

«В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники хорошо понимаете: любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день»,— сказал господин Путин.

Президент считает, что стремительное изменение мира ставит перед РФ «сложнейшие задачи» и заставляет «мобилизовать все ресурсы и силы». По его мнению, такие перемены открывают и для молодежи, и для страны «уникальные возможности». «Это время России, ваше время»,— добавил глава государства.

День молодежи отмечается в России ежегодно в последнюю субботу июня.