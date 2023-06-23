Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рекомендованного три года ждали

Депутаты доработали регулирование алгоритмов в онлайн-сервисах

Разрабатываемый в течение последних трех лет законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ внесен в Госдуму. В соответствии с ним соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы не должны допускать использования рекомендательных алгоритмов для распространения запрещенной в России информации. В случае нарушения Роскомнадзор может потребовать у сервисов доступ к работе соответствующего софта для его проверки, а также инициировать блокировку ресурса. Инициатива может затронуть в первую очередь зарубежные платформы, которые не исполняют требования по удалению противоправной информации.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с проектом поправок в закон «Об информации», разработанным зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным и внесенным в Госдуму 23 июня. Из него следует, что все владельцы информационных ресурсов, использующие рекомендательные алгоритмы, не должны допускать их применения для распространения сведений, нарушающих законодательство, а также информировать пользователей о применении алгоритмов.

Из документа следует, что правила применения ресурсами рекомендательных технологий должны содержать описание процессов и методов и способов сбора, систематизации и анализа сведений, на основе которых работают алгоритмы.

Эти правила владельцы информационных ресурсов должны будут публиковать на порталах. Если ресурс не информирует пользователей о применении алгоритмов, либо если эти технологии используются для распространения информации, нарушающей законодательство, Роскомнадзор может запрашивать у владельца сервиса доступ к «программно-техническим средствам» для их проверки.

При обнаружении нарушений владелец сервиса должен будет устранить их с течение 10 дней. В противном случае Роскомнадзор сначала направит ресурсу запрет на использование рекомендательных технологий, а в случае невыполнения требований — инициирует блокировку. Доступ к сервису может быть возобновлен в течение 10 дней после получения регулятором уведомления об устранении нарушений. Эти требования, следует из документа, не будут распространяться на государственные информационные системы и госорганы. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 октября, его реализация потребует из бюджета в 2024?2026 годах 24 млн руб.

Регулирование рекомендательных сервисов обсуждается с 2021 года (см. «Ъ» от 15 октября). Исходно депутаты обосновывали его необходимость тем, что контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов в Facebook, Instagram (заблокированы в России, принадлежат Meta, которой по управлению этими площадками признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube и других ресурсах, повышает риски социальных конфликтов.

Сейчас рекомендательные алгоритмы используют практически любые сайты, которые предоставляют контент, исходя из анализа данных о предпочтениях. Речь, в частности, может идти и о поисковиках. И «Яндекс», и Google формируют поисковую выдачу, исходя из действий пользователя — впрочем, функции персонализации можно отключить в настройках учетных записей.

В одной из предварительных версий документа предлагалось обязать владельцев информационных ресурсов обеспечить пользователям возможность «полного или частичного» отказа от применения рекомендательных технологий. Против инициативы в разное время выступали владельцы соцсетей и поисковых систем, включая VK и «Яндекс» (см. «Ъ» от 27 мая), онлайн-кинотеатры, а также стартапы, разрабатывающие рекомендательные алгоритмы (см. «Ъ» от 18 июля).

Собеседник «Ъ», знакомый с ходом обсуждения проекта, говорит, что положение о появлении в сервисах кнопки, позволяющей пользователям отключать рекомендательные алгоритмы в сервисах, было решено исключить из финальной версии законопроекта.

«Рассматривались различные сценарии, и в результате обсуждений участники пришли к общему решению, что появление такой кнопки доставит пользователям сервисов неудобства, поскольку на базе рекомендаций, по сути, строится работа всех онлайн-сервисов от маркетплейсов, до поисковиков и онлайн-кинотеатров»,— пояснил источник «Ъ».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорит, что на этапе разработки проекта участники рынка обсуждали с авторами инициативы объем информации о работе рекомендательных алгоритмов, который должен быть опубликован в этом документе. «Речь идет об общих правилах и логике работы рекомендательных алгоритмов, он не предполагает размещение технической информации, ценной для владельцев сервисов, то есть рисков того, что в правилах будут раскрыты ноу-хау, нет»,— считает господин Бырдин.

Совет при ФАС озаботился добросовестностью онлайн-сервисов

Согласно законопроекту, владелец сайта с рекомендательным алгоритмом должен не допускать применения технологий, которые «нарушают права и законные интересы граждан и организаций», но что это значит на практике — неясно, говорит адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина. Инициатива, по ее словам, дает еще одно возможное основание для блокировки сайтов к уже имеющимся, например, по решению суда и по требованию Генпрокуратуры.

Юлия Тишина, Никита Королев, Юрий Литвиненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...