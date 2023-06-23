Рекомендованного три года ждали

Разрабатываемый в течение последних трех лет законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ внесен в Госдуму. В соответствии с ним соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы не должны допускать использования рекомендательных алгоритмов для распространения запрещенной в России информации. В случае нарушения Роскомнадзор может потребовать у сервисов доступ к работе соответствующего софта для его проверки, а также инициировать блокировку ресурса. Инициатива может затронуть в первую очередь зарубежные платформы, которые не исполняют требования по удалению противоправной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с проектом поправок в закон «Об информации», разработанным зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным и внесенным в Госдуму 23 июня. Из него следует, что все владельцы информационных ресурсов, использующие рекомендательные алгоритмы, не должны допускать их применения для распространения сведений, нарушающих законодательство, а также информировать пользователей о применении алгоритмов.

Из документа следует, что правила применения ресурсами рекомендательных технологий должны содержать описание процессов и методов и способов сбора, систематизации и анализа сведений, на основе которых работают алгоритмы.

Эти правила владельцы информационных ресурсов должны будут публиковать на порталах. Если ресурс не информирует пользователей о применении алгоритмов, либо если эти технологии используются для распространения информации, нарушающей законодательство, Роскомнадзор может запрашивать у владельца сервиса доступ к «программно-техническим средствам» для их проверки.

При обнаружении нарушений владелец сервиса должен будет устранить их с течение 10 дней. В противном случае Роскомнадзор сначала направит ресурсу запрет на использование рекомендательных технологий, а в случае невыполнения требований — инициирует блокировку. Доступ к сервису может быть возобновлен в течение 10 дней после получения регулятором уведомления об устранении нарушений. Эти требования, следует из документа, не будут распространяться на государственные информационные системы и госорганы. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 октября, его реализация потребует из бюджета в 2024?2026 годах 24 млн руб.

Регулирование рекомендательных сервисов обсуждается с 2021 года (см. «Ъ» от 15 октября). Исходно депутаты обосновывали его необходимость тем, что контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов в Facebook, Instagram (заблокированы в России, принадлежат Meta, которой по управлению этими площадками признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube и других ресурсах, повышает риски социальных конфликтов.

Сейчас рекомендательные алгоритмы используют практически любые сайты, которые предоставляют контент, исходя из анализа данных о предпочтениях. Речь, в частности, может идти и о поисковиках. И «Яндекс», и Google формируют поисковую выдачу, исходя из действий пользователя — впрочем, функции персонализации можно отключить в настройках учетных записей.

В одной из предварительных версий документа предлагалось обязать владельцев информационных ресурсов обеспечить пользователям возможность «полного или частичного» отказа от применения рекомендательных технологий. Против инициативы в разное время выступали владельцы соцсетей и поисковых систем, включая VK и «Яндекс» (см. «Ъ» от 27 мая), онлайн-кинотеатры, а также стартапы, разрабатывающие рекомендательные алгоритмы (см. «Ъ» от 18 июля).

Собеседник «Ъ», знакомый с ходом обсуждения проекта, говорит, что положение о появлении в сервисах кнопки, позволяющей пользователям отключать рекомендательные алгоритмы в сервисах, было решено исключить из финальной версии законопроекта.

«Рассматривались различные сценарии, и в результате обсуждений участники пришли к общему решению, что появление такой кнопки доставит пользователям сервисов неудобства, поскольку на базе рекомендаций, по сути, строится работа всех онлайн-сервисов от маркетплейсов, до поисковиков и онлайн-кинотеатров»,— пояснил источник «Ъ».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорит, что на этапе разработки проекта участники рынка обсуждали с авторами инициативы объем информации о работе рекомендательных алгоритмов, который должен быть опубликован в этом документе. «Речь идет об общих правилах и логике работы рекомендательных алгоритмов, он не предполагает размещение технической информации, ценной для владельцев сервисов, то есть рисков того, что в правилах будут раскрыты ноу-хау, нет»,— считает господин Бырдин.

Согласно законопроекту, владелец сайта с рекомендательным алгоритмом должен не допускать применения технологий, которые «нарушают права и законные интересы граждан и организаций», но что это значит на практике — неясно, говорит адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина. Инициатива, по ее словам, дает еще одно возможное основание для блокировки сайтов к уже имеющимся, например, по решению суда и по требованию Генпрокуратуры.

Юлия Тишина, Никита Королев, Юрий Литвиненко