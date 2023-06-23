Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста после ракетного удара

Повреждения Чонгарского моста после ракетного удара ВСУ оказались серьезнее, чем предполагалось. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что они оказались «намного серьезнее, чем мы думали». Он подчеркнул, что движение по мосту не откроют за 15-20 дней, как планировалось ранее.

Ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который находится между Крымом и Херсонской областью. Он является одним из пунктов пропуска, соединяющих регионы. Сообщалось, что специалисты готовы восстановить мост за несколько недель.

Татьяна Ручкина

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