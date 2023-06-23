С осени 2022 года лицензий лишились более 20 управляющих компаний Воронежа

В Воронеже во время осенне-весенней кампании по продлению лицензий управляющим компаниям 159 УК подтвердили статус, 22 в лицензиях было отказано. Об этом руководитель региональной госжилинспекции (ГЖИ) Дмитрий Соломаха сообщил во время пресс-конференции 22 июня. В регионе разрешение на управление многоквартирными домами имеют 307 организаций.

«Основным нарушением, по которому было отказано, стала ненадлежащая работа по раскрытию информации»,— пояснил господин Соломаха.

Глава надзорного органа добавил, что за последние полгода ГЖИ провела 625 контрольно-надзорных мероприятий, которые затронули более тысячи многоквартирных домов. По результатам проверок было выдано 388 предупреждений и составлено 119 протоколов о привлечении должностных лиц к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. К ответственности привлекались как руководители УК, так и главы ресурсоснабжающих организаций.

Ранее ГЖИ сообщила, что не фиксирует роста заявлений о смене управляющей компании после появления информации об уходе ГК «ПИК-Комфорт» с воронежского рынка.

Как стало известно об уходе «ПИК-Комфорта» из Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова