Свердловчанам разрешили посещать лесопарки без сопровождения экскурсоводов

Власти Свердловской области разрешили жителям посещать лесопарки региона без сопровождения экскурсоводов, сообщили в Telegram-канале департамента информационной политики региона. Двигаться можно только по оборудованным маршрутам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства, запрет ослаблен в связи с ликвидацией всех природных пожаров в регионе. По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова. С 23 июня в таком режиме работают природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, теперь разрешается посещать лесопарки Екатеринбурга.

Напомним, 6 июня из-за улучшения ситуации с лесными пожарами в регионе частично сняли запрет на посещение природных парков. Особый противопожарный режим в области действует с 15 апреля. С 14 июня в лесах региона отменен режим чрезвычайной ситуации. 15 июня власти приняли решение о его продлении до 6 июля.

Полина Хабарова

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