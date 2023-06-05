Уголовное дело возбуждено после жалоб нижегородцев на отмену троллейбусов

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с жалобами главе СК РФ Александру Бастрыкину насчет сохранения троллейбусного движения. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородцы дважды обращались в господину Бастрыкину с вопросом восстановления и развития троллейбусной сети и заявляли, что инфраструктура частично разрушена. Ранее активисты писали спикеру Госдумы Вячеславу Володину и просили не допустить замены троллейбусов на электробусы. Вместо этого они предложили заменить электробусами маршрутные такси.

На обновление электротранспорта Нижегородская область рассчитывает получить 20 млрд руб. из федерального бюджета. Власти отмечали, что троллейбусы требуют замены, а модернизация контактной сети обойдется в миллиарды рублей.

Владимир Зубарев