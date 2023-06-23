Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал под санкции Евросоюза

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций попал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает «Ъ» со ссылкой на материал официального журнала ЕС.

Для Владимира Владимирова это уже четвертый санкционный список. В качестве обоснования применения санкций в отношении главы региона указана ответственность господина Владимирова за вывоз украинских детей в Ставропольский край для их последующего усыновления русскими семьями.

«Владимир Владимиров отвечает за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины»,— сообщается в документе.

Вместе с губернатором Ставрополья в санкционный список попали главы Адыгеи и Краснодарского края, «Центр международных расчетов», группа компаний Positive Technologies, завод им. Свердлова и телеканал «Звезда».

Анастасия Назарова